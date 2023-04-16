В Славянске завершили спасательные работы на пятиэтажке: что известно

Спасатели ликвидируют последствия российского удара в Славянске. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Сегодня, 16 апреля, в Славянске Донецкой области завершили спасательные работы. Жертвами российской атаки стали 39 человек.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

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Из-под завалов спасатели извлекли 15 человек:

пять удалось спасти, в том числе 14-летнюю девочку;

десять погибли, в их числе двухлетний малыш.

"Жертвами этой атаки стали 39 человек: 15 из них погибли, 24 были ранены. Самые масштабные разрушения рашисты нанесли пятиэтажке в переулке Парковый — спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там продолжались несколько дней", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты выпустили по городу восемь ракет с ЗРК "С-300".

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

Также мы писали, что по словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

Добавим, работники патрульной полиции Славянска Донецкой области оказались недалеко от места российского удара по многоэтажке. Им удалось зафиксировать первые минуты после вражеской атаки на видео.