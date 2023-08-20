В США осудили ракетный удар РФ по Чернигову

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: TUPOU VAIPULU/Pool via REUTERS

В Соединенных Штатах Америки решительно осудили российский ракетный удар по центру Чернигова. Там призывают РФ прекратить ее жестокие меры по ведению войны.

Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в соцсети X.

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Блинкен подчеркнул, что США решительно осуждают очередной ужасный ракетный обстрел ни в чем не виноватых мирных жителей Чернигова.

"Мы оплакиваем эту трагическую потерю жизни, и наши сердца с семьями жертв. США всегда будут стоять на стороне народа Украины. Россия должна прекратить свою жестокую войну сейчас", — добавил госсекретарь США.

Пост Блинкена. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Также мы писали, что городские власти объявили в Чернигове 19-21 августа днями траура.

Добавим, в Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города. Известно, что 148 человек получили травмы.