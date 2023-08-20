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У США засудили ракетний удар РФ по Чернігову

20 серпня 2023 09:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У США засудили ракетний удар РФ по Чернігову
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: TUPOU VAIPULU/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Сполучених Штатах Америки рішуче засудили російський ракетний удар по центру Чернігова. Там закликають РФ припинити її жорстокі заходи ведення війни.

Про це написав держсекретар США Ентоні Блінкен у соцмережі X.

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Блінкен наголосив, що США рішуче засуджують черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. 

"Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця із сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", — додав держсекретар США.

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Допис Блінкена. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Також ми писали, що міська влада оголосила в Чернігові 19-21 серпня днями жалоби

Додамо, у Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по центру міста. Наразі відомо, що 148 людей отримали травми.

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