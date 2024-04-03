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В ССО показали, как уничтожили технику и личный состав оккупантов — видео

3 апреля 2024 09:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ССО показали, как уничтожили технику и личный состав оккупантов — видео
Уничтожена российская техника. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Операторы сил специальных операций при выполнении боевых задач уничтожили личный состав и военную технику оккупантов. Для этого военные использовали FPV-дроны и ракеты Brimstone.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций в среду, 3 апреля, и показала видео.

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Военные рассказали, что во время выполнения боевых задач на одном из операционных направлений операторы FPV-дронов 8-го полка ССО обнаружили и уничтожили:

  • два танковых тягача,
  • БМП,
  • двух российских оккупантов.

В то же время для уничтожения захватчиков бойцы ССО использовали ракеты Brimstone и с помощью них уничтожили еще одну БМП вместе с экипажем и полевой склад боеприпасов.

Напомним, недавно бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".

Кроме того, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.

А пограничники вместе с бойцами 23-й отдельной бригады НГУ "Хортица" уничтожили очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"

обстрелы
военная техника
оккупанты
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война в Украине

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