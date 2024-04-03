В ССО показали, как уничтожили технику и личный состав оккупантов — видео
Операторы сил специальных операций при выполнении боевых задач уничтожили личный состав и военную технику оккупантов. Для этого военные использовали FPV-дроны и ракеты Brimstone.
Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций в среду, 3 апреля, и показала видео.
Как бойцы ССО уничтожают оккупантов
Военные рассказали, что во время выполнения боевых задач на одном из операционных направлений операторы FPV-дронов 8-го полка ССО обнаружили и уничтожили:
- два танковых тягача,
- БМП,
- двух российских оккупантов.
В то же время для уничтожения захватчиков бойцы ССО использовали ракеты Brimstone и с помощью них уничтожили еще одну БМП вместе с экипажем и полевой склад боеприпасов.
Напомним, недавно бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".
Кроме того, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.
А пограничники вместе с бойцами 23-й отдельной бригады НГУ "Хортица" уничтожили очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"
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