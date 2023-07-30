Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Сумах резко возросло количество пострадавших в результате обстрела arrow

В Сумах резко возросло количество пострадавших в результате обстрела

30 июля 2023 11:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сумах резко возросло количество пострадавших в результате обстрела
Последствия российского обстрела. Фото: "Суспільне Суми"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 29 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Ракетным ударом было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах. Захватчики убили одного человека и ранили 17 мирный людей.

Об этом сообщает Сумской городской совет.

Читайте также:

Пострадавшие в результате обстрела

"В лечебные учреждения за медицинской помощью обратилось 17 пациентов. Трое находятся на стационарном лечении (состояние средней степени тяжести). Один человек погиб", — говорится в сообщении.

В Сумах работают над ликвидацией последствий российской атаки. В городском совете рассказали, что на месте проходит обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций.

null
Пост Сумского горсовета. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 29 июля, в нескольких северных областях Украины звучала воздушная тревога. Российские террористы обстреляли город Сумы.

Также мы писали, что в МВД обнародовали кадры с места попадания вражеской ракеты по учебному заведению в Сумах. Есть погибший и раненые.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз