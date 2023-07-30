В Сумах резко возросло количество пострадавших в результате обстрела

Последствия российского обстрела. Фото: "Суспільне Суми"

Вчера, 29 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Ракетным ударом было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах. Захватчики убили одного человека и ранили 17 мирный людей.

Об этом сообщает Сумской городской совет.

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"В лечебные учреждения за медицинской помощью обратилось 17 пациентов. Трое находятся на стационарном лечении (состояние средней степени тяжести). Один человек погиб", — говорится в сообщении.

В Сумах работают над ликвидацией последствий российской атаки. В городском совете рассказали, что на месте проходит обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций.

Пост Сумского горсовета. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 29 июля, в нескольких северных областях Украины звучала воздушная тревога. Российские террористы обстреляли город Сумы.

Также мы писали, что в МВД обнародовали кадры с места попадания вражеской ракеты по учебному заведению в Сумах. Есть погибший и раненые.