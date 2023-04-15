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В Сумской области зафиксировали более 150 российских "прилетов"

15 апреля 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сумской области зафиксировали более 150 российских "прилетов"
Архивное фото последствий российского обстрела в Сумской области. Фото: t.me/Zhyvytskyy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область. В течение суток было зафиксировано 158 "прилетов".

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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Российские войска обстреляли территории Белопольской, Великописаревской и Юнаковской громад.

Более 150 "прилетов" зафиксировано из вражеских минометов, АГС и артиллерии. К тому же оккупанты обстреливали область ракетами.

"Юнаковская громада: с территории РФ был пуск 3-х НУРСов с вертолета. Также зафиксировано три прилета из миномета, в результате которых в селе Басовка повреждена линия электропередач. Кстати, сейчас электроснабжение в громаде возобновлено", — говорится в сообщении.

В Великописаревской громаде противник произвел 15 выстрелов из АГС и семь "прилетов" из миномета.

В Белопольской громаде российские оккупанты сбросили 26 мин и совершили 10 ударов с артиллерии.

Напомним, работники патрульной полиции Славянска Донецкой области оказались неподалеку от места российского удара по многоэтажке. Им удалось зафиксировать первые минуты после вражеской атаки на видео.

Также мы писали, что сегодня, 15 апреля, российские оккупанты убили двух человек в Херсоне. Во время вражеского обстрела травмы несовместимые с жизнью получили мать и дочь.

Добавим, в Харьковской области 14 апреля враг продолжал терроризировать обстрелами гражданское население приграничных городов и сел Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В области остается высокой минной опасности.

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