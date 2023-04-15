У Сумській області зафіксували понад 150 російських "прильотів"

Архівне фото наслідків російського обстрілу в Сумській області. Фото: t.me/Zhyvytskyy

Сьогодні російські окупанти знову обстріляли Сумську область. Протягом доби було зафіксовано 158 "прильотів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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Російські війська обстріляли території Білопільської, Великописарівської та Юнаківської громад.

Понад 150 "прильотів" зафіксовано з ворожих мінометів, АГС та артилерії. До того ж окупанти обстрілювали область ракетами.

"Юнаківська громада: з території РФ був пуск 3-х НУРСів з гелікоптера. Також зафіксовано три прильоти з міномету, внаслідок яких у селі Басівка пошкоджена лінія електропередач. До речі, наразі електропостачання в громаді відновлено", — йдеться у повідомленні.

У Великописарівській громаді противник здійснив 15 пострілів з АГС та сім "прильотів" з міномету.



У Білопільській громаді російські окупанти скинули 26 мін та здійснили 10 ударів з артилерії.

Нагадаємо, працівники патрульної поліції Слов'янська Донецької області опинилися неподалік місця російського удару по багатоповерхівці. Їм вдалося зафіксувати перші хвилини після ворожої атаки на відео.

Також ми писали, що сьогодні, 15 квітня, російські окупанти вбили двох людей у Херсоні. Під час ворожого обстрілу травми несумісні з життям отримали мати й донька.

Додамо, на Харківщині 14 квітня ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. В області залишається високою мінна небезпека.