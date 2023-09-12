Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы
Во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Пока неизвестно, из-за чего они произошли.
Видео с плотным дымовым облаком опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.
Взрывы в Севастополе
По предварительным данным, в Красноперекопском районе мощный взрыв было слышно сразу в нескольких селах.
Пока неизвестно, что и где взорвалось.
Ранее мы рассказывали, что местные жители сообщают о "хлопке" над оккупированным Севастополем. Взрывы были очень громкими.
Напомним, ранее беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области на территории РФ. Случилось это утром 21 августа.
Тем временем три безэкипажных катера якобы атаковали российские разведывательные корабли в Черном море. В ВСУ пока никак не комментировали эту ситуацию, между тем оккупанты нашли для себя повод "похвастаться".
Кроме того, в Крыму проукраинское население забрасывает военные объекты РФ "коктейлями Молотова".