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Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

12 сентября 2023 11:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы
Взрыв в Крыму. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Пока неизвестно, из-за чего они произошли.

Видео с плотным дымовым облаком опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

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Взрывы в Севастополе

По предварительным данным, в Красноперекопском районе мощный взрыв было слышно сразу в нескольких селах.

Села, в которых слышали взрыв. Фото: Скриншот

Пока неизвестно, что и где взорвалось.

Ранее мы рассказывали, что местные жители сообщают о "хлопке" над оккупированным Севастополем. Взрывы были очень громкими.

Напомним, ранее беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области на территории РФ. Случилось это утром 21 августа.

Тем временем три безэкипажных катера якобы атаковали российские разведывательные корабли в Черном море. В ВСУ пока никак не комментировали эту ситуацию, между тем оккупанты нашли для себя повод "похвастаться".

Кроме того, в Крыму проукраинское население забрасывает военные объекты РФ "коктейлями Молотова".

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