У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Вибух у Криму. Фото: Скриншот

У тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Наразі невідомо, що їх спричинило.

Відео з щільною димовою хмарою опубілкував журналіст Андрій Цаплієнко.

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Вибухи у Севастополі

За попередніми даними, у Красноперекопському районі потужний вибух було чутно одразу в кількох селах.

Села, в яких було чутно вибух. Фото: Скриншот

Поки що невідомо, що саме і де вибухнуло.

Раніше ми розповідали, що місцеві жителі повідомляють про "бавовну" над окупованим Севастополем. Вибухи були дуже гучними.

Нагадаємо, раніше безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузькій області, що на території РФ. Сталося це вранці 21 серпня.

Тим часом три безекіпажні катери нібито атакували російські розвідувальні кораблі в Чорному морі. В ЗСУ поки ніяк не коментували цю ситуацію, тим часом окупанти знайшли для себе привід "похвалитись".

Крім того, у Криму проукраїнське населення закидає військові об'єкти РФ "коктейлями Молотова".