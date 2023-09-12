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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

12 вересня 2023 11:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
Вибух у Криму. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Наразі невідомо, що їх спричинило.

Відео з щільною димовою хмарою опубілкував журналіст Андрій Цаплієнко.

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Вибухи у Севастополі

За попередніми даними, у Красноперекопському районі потужний вибух було чутно одразу в кількох селах.

Села, в яких було чутно вибух. Фото: Скриншот

Поки що невідомо, що саме і де вибухнуло.

Раніше ми розповідали, що місцеві жителі повідомляють про "бавовну" над окупованим Севастополем. Вибухи були дуже гучними.

Нагадаємо, раніше безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузькій області, що на території РФ. Сталося це вранці 21 серпня.

Тим часом три безекіпажні катери нібито атакували російські розвідувальні кораблі в Чорному морі. В ЗСУ поки ніяк не коментували цю ситуацію, тим часом окупанти знайшли для себе привід "похвалитись". 

Крім того, у Криму проукраїнське населення закидає військові об'єкти РФ "коктейлями Молотова".

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