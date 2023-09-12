У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Наразі невідомо, що їх спричинило.
Відео з щільною димовою хмарою опубілкував журналіст Андрій Цаплієнко.
Вибухи у Севастополі
За попередніми даними, у Красноперекопському районі потужний вибух було чутно одразу в кількох селах.
Поки що невідомо, що саме і де вибухнуло.
Раніше ми розповідали, що місцеві жителі повідомляють про "бавовну" над окупованим Севастополем. Вибухи були дуже гучними.
Нагадаємо, раніше безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузькій області, що на території РФ. Сталося це вранці 21 серпня.
Тим часом три безекіпажні катери нібито атакували російські розвідувальні кораблі в Чорному морі. В ЗСУ поки ніяк не коментували цю ситуацію, тим часом окупанти знайшли для себе привід "похвалитись".
Крім того, у Криму проукраїнське населення закидає військові об'єкти РФ "коктейлями Молотова".