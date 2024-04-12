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В Третьей штурмовой бригаде показали, как уничтожают технику РФ

12 апреля 2024 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Третьей штурмовой бригаде показали, как уничтожают технику РФ
Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают применять ударные дроны против россиян на фронте. С помощью этих "птичек" военные уничтожили немало техники и личного состава оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в пятницу, 12 апреля, и показала соответствующее видео.

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Военные рассказали, что подразделения Третьей штурмовой продолжают разбивать технику, оружие и россиян универсальным средством — ударными дронами.

"Отминусовали оккупантам несколько танков, два орудия, АГС, миномет, автомобили и укрытие живой силы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что превращение вражеской техники в металлолом — результаты работы Батальона беспилотных систем, противотанкового и 2-го механизированных батальонов.

Напомним, недавно Третья штурмовая бригада показала точный удар HIMARS по расположению россиян.

Также пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.

Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клищиевки.

военная техника
оккупанты
война в Украине
штурмовая бригада

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