В Третьей штурмовой бригаде показали, как уничтожают технику РФ
Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают применять ударные дроны против россиян на фронте. С помощью этих "птичек" военные уничтожили немало техники и личного состава оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в пятницу, 12 апреля, и показала соответствующее видео.
Как бойцы 3 ОШБр уничтожают оккупантов
Военные рассказали, что подразделения Третьей штурмовой продолжают разбивать технику, оружие и россиян универсальным средством — ударными дронами.
"Отминусовали оккупантам несколько танков, два орудия, АГС, миномет, автомобили и укрытие живой силы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что превращение вражеской техники в металлолом — результаты работы Батальона беспилотных систем, противотанкового и 2-го механизированных батальонов.
Напомним, недавно Третья штурмовая бригада показала точный удар HIMARS по расположению россиян.
Также пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.
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