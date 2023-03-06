У Залужного и Зеленского совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в Бахмуте, — BILD

Зеленский и Залужный

Между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по поводу Бахмута. У них совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в городе.

Об этом сообщает BILD.

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Несколько недель назад Залужный рекомендовал рассмотреть возможность выхода украинских военных из Бахмута по тактическим соображениям.

По словам военного аналитика, подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город удерживается.

"Хотя российские потери, как говорят, значительно выше, многие украинские солдаты также погибли при самоотверженной обороне города. Говорят, что на этом фоне Залужный настаивал на возможном выходе из Бахмута на раннем этапе", — пишет издание.

Позицию главнокомандующего ВСУ разделяет большинство находящихся в Бахмуте военных.

Оппоненты такого мнения считают, что при уходе из города подобные бои произошли бы и в других местах. Цель удержания Бахмута состоит в том, чтобы не дать оккупантам продвинуться вперед и нанести им потери.

"Сначала Бахмут был ловушкой для россиян, теперь он стал ловушкой для нас. Убиваем их в соотношении 1:7 — это единственная военная причина удерживать Бахмут", — говорит украинский военный аналитик.

Напомним, после битвы за Бахмут российские оккупационные войска не смогут начать новое наступление еще несколько месяцев. Для этого россии необходимо провести новую волну мобилизации.

Также мы писали, что украинская армия предположительно совершает частичный выход с территории Бахмута. Но для российских оккупационных войск такой шаг будет означать только увеличение потерь и замедление наступления.

Добавим, украинские военные продолжают удерживать под своим контролем главную трассу Константиновка — Бахмут, по которой осуществляется поставки. Также ВСУ удерживают ключевой путь в город Бахмут и выход из него.