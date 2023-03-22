В Запорожье завершили поисково-спасательные работы у пострадавших домов: что известно

Последствия российского обстрела

В Запорожье завершены поисково-спасательные работы и следственно-оперативные действия у пострадавших домов. Спасателям удалось спасти шесть человек.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Андрей Куртев.

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"За жизнь еще 25 человек сейчас борются запорожские медики. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 19 человек находятся в состоянии средней тяжести. От всего сердца желаем всем выздоровления! Молимся и верим в их силы!", — рассказал Куртев.

Он сообщил, что кроме двух многоэтажек, получивших значительные повреждения и в которых пострадали 34 квартиры, повреждения от взрывной волны получили также окна и балконы еще 12 близлежащих домов. В результате российского обстрела повреждения разной степени получили более трехсот квартир.

Пять человек уже обратились за помощью о расселении. Им предоставили места в модульном городке и в одном из шелтеров.

"Городские службы находятся на местах с самого момента прилета. Сегодня в работах были задействованы специалисты и техника городской специализированной аварийно-спасательной службы, "Запорожремсервиса", "Водоканала", "Запорожгорсвета", "ЭЛУАШа", "Городских тепловых сетей". В частности, коммунальщики демонтировали остатки поврежденных окон и "закрывали" их плитами OSB и пленкой. Завтра работы продолжатся", — рассказал Куртев.

Напомним, в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье. По информации городского совета, захватчики направили по жилому району две ракеты.

Добавим, в Запорожье в результате попадания российской ракеты между двумя девятиэтажками возросло количество пострадавших. Сейчас известно о 34 травмированных.