В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела многоэтажки

Последствия российского обстрела

В Запорожье выросло количество жертв в результате российского ракетного удара по многоэтажке 22 марта. В больнице умер парень 2004 года рождения.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Укринформ.

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"Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось: в больнице умер парень 2004 г.р.", — рассказали в ОВА.

В администрации добавили, что у парня была открыта черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за его жизнь, однако спасти потерпевшего не удалось.

Напомним, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье.

Добавим, врач-хирург из Запорожья Станислав Стойков вместе с коллегами спас 15 человек, оказавшихся под завалами дома, обстрелянного армией рф. Сам мужчина в момент удара находился в этой же многоэтажке.