Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Запорожской области оккупанты угрожают учителям депортацией arrow

В Запорожской области оккупанты угрожают учителям депортацией

25 июля 2023 23:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожской области оккупанты угрожают учителям депортацией
Дети и учитель в школе. Фото: osvita-slabozori
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики оказывают психологическое давление на учителей, которые отказались работать на оккупационную власть. Такой случай был зафиксирован на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Давление на учителей

Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области зафиксированы случаи обысков в домах учителей, которые не пошли на работу в захваченную россиянами школу.

"Россияне искали доказательства сотрудничества с Силами обороны Украины и угрожали педагогам депортацией, если они не пойдут на сотрудничество с оккупационной администрацией", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области усложняется ситуация с вызовом врачей. В Лисичанске и Северодонецке умирают люди, которые не смогли позвонить в "скорую" из-за отсутствия мобильной связи.

Также мы писали, что российские войска на временно оккупированных участках Украины ужесточили контроль личной информации местных жителей. Оккупанты проверяют мобильные устройства на наличие украинской музыки.

Добавим, временно оккупированный Мелитополь оккупанты превратили в центр репрессий в Запорожской области. В частности, в городе оккупационные власти создают "отряды пенсионеров" для российской пропаганды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз