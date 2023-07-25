В Запорожской области оккупанты угрожают учителям депортацией

Дети и учитель в школе. Фото: osvita-slabozori

Российские захватчики оказывают психологическое давление на учителей, которые отказались работать на оккупационную власть. Такой случай был зафиксирован на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Давление на учителей

Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области зафиксированы случаи обысков в домах учителей, которые не пошли на работу в захваченную россиянами школу.

"Россияне искали доказательства сотрудничества с Силами обороны Украины и угрожали педагогам депортацией, если они не пойдут на сотрудничество с оккупационной администрацией", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области усложняется ситуация с вызовом врачей. В Лисичанске и Северодонецке умирают люди, которые не смогли позвонить в "скорую" из-за отсутствия мобильной связи.

Также мы писали, что российские войска на временно оккупированных участках Украины ужесточили контроль личной информации местных жителей. Оккупанты проверяют мобильные устройства на наличие украинской музыки.

Добавим, временно оккупированный Мелитополь оккупанты превратили в центр репрессий в Запорожской области. В частности, в городе оккупационные власти создают "отряды пенсионеров" для российской пропаганды.