У Запорізькій області окупанти погрожують вчителям депортацією

Діти та вчитель у школі. Фото: osvita-slabozori

Російські загарбники чинять психологічний тиск на вчителів, які відмовились працювати на окупаційну владу. Такий випадок було зафіксовано на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Тиск на вчителів

У тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області зафіксовано випадки обшуків у домівках вчителів, які не пішли на роботу в захоплену росіянами школу.

"Росіяни шукали докази співпраці з Силами оборони України та погрожували освітянам депортацією, якщо вони не підуть на співпрацю з окупаційною адміністрацією", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області ускладнюється ситуація із викликом лікарів. У Лисичанську та Сєвєродонецьку помирають люди, які не змогли подзвонити в "швидку" через відсутність мобільного зв'язку.

Також ми писали, що російські війська на тимчасово окупованих ділянках України посилили контроль за особистою інформацією місцевих жителів. Окупанти перевіряють мобільні пристрої щодо української музики.

Додамо, тимчасово окупований Мелітополь окупанти перетворили на центр репресій у Запорізькій області. Зокрема, в місті окупаційна влада створює "загони пенсіонерів" для російської пропаганди.