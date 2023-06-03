В Запорожской области оккупанты ищут партизан в машинах медиков

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Во временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики пытаются найти партизан. Для этого они стали осматривать автомобили медиков.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Оккупанты ищут партизан

"На блокпостах временно оккупированных территорий Запорожской области оккупанты теперь осматривают не только гражданские автомобили, но и машины скорой помощи", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления отметили, что российские оккупанты таким образом ищут партизан.

Напомним, во временно оккупированной части Запорожской области захватчики продолжают массовую паспортизацию. Они пытаются терроризировать детей, чтобы их родители согласились на российский паспорт.

Также мы писали, что военнослужащие РФ все чаще жалуются на свое командование и отсутствие заработной платы. Оккупант рассказывает, что каждые два месяца их должны переодевать, однако они все полгода сидят в купленной ими же форме.

Добавим, на временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает воды. Российским захватчикам не удается обеспечить поставки.