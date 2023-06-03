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У Запорізькій області окупанти шукають партизанів у машинах медиків

3 червня 2023 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запорізькій області окупанти шукають партизанів у машинах медиків
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники намагаються знайти партизан. Для цього вони почали оглядати автомобілі медиків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупанти шукають партизан

"На блокпостах тимчасово окупованих територій Запорізької області окупанти тепер оглядають не лише цивільні авто, але й машини швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву зазначили, що російські окупанти таким чином шукають партизан.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники продовжують масову паспортизацію. Вони намагаються тероризувати дітей, щоб їхні батьки погодились на російський паспорт.

Також ми писали, що військовослужбовці РФ все частіше скаржаться на своє командування та відсутність відповідної заробітної плати. Окупант розповідає, що кожні два місяці їх мають перевдягати, проте вони всі пів року сидять у купленій ними ж самими формі.

Додамо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області не вистачає води. Російським загарбникам не вдається забезпечити постачання.

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