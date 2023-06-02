В Запорожской области подорвали автомобиль с коллаборантами, — Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Media Center Ukraine

Сегодня, 2 июня, в населенном пункте Михайловка Запорожской области подорвали автомобиль с четырьмя коллаборантами. Пока неизвестно, сколько людей погибли.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Подрыв автомобиля с коллаборантами

"Собирались отдохнуть в местном кафе, но немного не добрались — авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения", — рассказал Федоров.

Он сообщил, что по предварительной информации среди них был бизнесмен и владелец кафе "Гетьман" Дидоводюк, кормивший российских оккупантов.

Населенный пункт Михайловка на карте. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Федоров рассказал, что в настоящее время уточняется информация, кто из коллаборантов погиб. Он также опубликовал фотографию, на которой показал автомобиль после взрыва.

Автомобиль, который подорвали. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Напомним, российские оккупанты срочно покидают Бердянский порт. Это происходит после взрыва, произошедшего сегодня, 2 июня.

Также мы писали, что в пятницу, 2 июня, в порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области раздались взрывы. Почти по всему городу был виден столб черного дыма.

Добавим, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, украинские военные поразили позиции россиян в городе.