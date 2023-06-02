Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Запорожской области подорвали автомобиль с коллаборантами, — Федоров arrow

В Запорожской области подорвали автомобиль с коллаборантами, — Федоров

2 июня 2023 22:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожской области подорвали автомобиль с коллаборантами, — Федоров
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Media Center Ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 2 июня, в населенном пункте Михайловка Запорожской области подорвали автомобиль с четырьмя коллаборантами. Пока неизвестно, сколько людей погибли.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Подрыв автомобиля с коллаборантами

"Собирались отдохнуть в местном кафе, но немного не добрались — авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения", — рассказал Федоров.

Он сообщил, что по предварительной информации среди них был бизнесмен и владелец кафе "Гетьман" Дидоводюк, кормивший российских оккупантов.

Михайловка
Населенный пункт Михайловка на карте. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Федоров рассказал, что в настоящее время уточняется информация, кто из коллаборантов погиб. Он также опубликовал фотографию, на которой показал автомобиль после взрыва.

Автомобиль, в котором погибли коллаборанты
Автомобиль, который подорвали. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Напомним, российские оккупанты срочно покидают Бердянский порт. Это происходит после взрыва, произошедшего сегодня, 2 июня.

Также мы писали, что в пятницу, 2 июня, в порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области раздались взрывы. Почти по всему городу был виден столб черного дыма.

Добавим, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, украинские военные поразили позиции россиян в городе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас