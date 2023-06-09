В Житомирской области обломки ракеты повредили жилые дома: погиб человек
Сегодня ночью, 9 июня, силы ПВО уничтожили вражескую ракету в Житомирской области. В результате падения обломков повреждены жилые дома, а также погиб человек.
Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Последствия падения обломков ракеты
Бунечко рассказал, что по предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету российских оккупантов.
"В результате падения обломков в городе Звягель разрушены один и повреждены 12 жилых домов", — сообщил Бунечко.
По его словам, один человек погиб и трое получили ранения.
Напомним, в четверг, 8 июня, в Черкасской области враг нанес два ракетных удара по Умани. В результате вражеской атаки пострадали восемь человек.
Также мы писали, что 8 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Они ранили по меньшей мере троих человек.
Добавим, что несмотря на масштабную экологическую катастрофу из-за подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты продолжают обстреливать затопленные районы Херсона. Захватчики пытаются убить больше людей, ведь знают, что им некуда спрятаться.