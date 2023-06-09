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В Житомирской области обломки ракеты повредили жилые дома: погиб человек

9 июня 2023 08:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Житомирской области обломки ракеты повредили жилые дома: погиб человек
Последствия падения обломков российской ракеты в Житомирской области. Фото: t.me/zhytomyrskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 9 июня, силы ПВО уничтожили вражескую ракету в Житомирской области. В результате падения обломков повреждены жилые дома, а также погиб человек.

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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Последствия падения обломков ракеты

Бунечко рассказал, что по предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету российских оккупантов.

"В результате падения обломков в городе Звягель разрушены один и повреждены 12 жилых домов", — сообщил Бунечко.

По его словам, один человек погиб и трое получили ранения.

Напомним, в четверг, 8 июня, в Черкасской области враг нанес два ракетных удара по Умани. В результате вражеской атаки пострадали восемь человек.

Также мы писали, что 8 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Они ранили по меньшей мере троих человек.

Добавим, что несмотря на масштабную экологическую катастрофу из-за подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты продолжают обстреливать затопленные районы Херсона. Захватчики пытаются убить больше людей, ведь знают, что им некуда спрятаться.

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