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В ВСУ объяснили, зачем России потребовалось "освобождение" Бахмута

22 мая 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ВСУ объяснили, зачем России потребовалось "освобождение" Бахмута
Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: АрміяInform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская оккупационная армия в Украине опозорилась на весь мир. Именно поэтому россияне объявили об "освобождении" Бахмута, чтобы иметь хоть какой-нибудь повод для оптимизма.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Российские войска пытались захватить Бахмут и даже объявили об этом досрочно для того, чтобы получить хоть какой-нибудь повод для позитива.

"Им нужна эта "Пирровая победа", потому что они стали посмешищем на весь мир, ведь девять с половиной месяцев уже ничего не могут сделать", — объяснил Череватый.

Путин опозорился

Спикер Восточной группировки войск отметил поздравление Владимира Путина по случаю "освобождения" Бахмута.

"Не помню, чтобы кто-то из его кумиров вроде Сталина или Ивана Грозного приветствовал непонятную организацию с якобы взятием не до конца районного центра", так оценил беспочвенность и бессмысленность этой "победы" оккупационной армии Сергей Череватый.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы победе в Бахмуте 20 мая. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.

Также мы писали, что вчера, 20 мая, Череватый заявил, что "вагнеровцы" врут о полном захвате Бахмута. По его словам, ситуация в городе действительно критична.

Напомним, украинские военные показали кадры из города Бахмут Донецкой области.

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