У ЗСУ пояснили, навіщо Росії потрібне було "звільнення" Бахмута
Російська окупаційна армія в Україні зганьбилася на увесь світ. Саме тому росіяни оголосили про "звільнення" Бахмута, щоб мати хоч якийсь привід для оптимізму.
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.
Навіщо росіянам "захоплення" Бахмута
Російські війська намагалися захопити Бахмут і навіть оголосили про це достроково для того, аби отримати хоч якийсь привід для позитиву.
"Їм потрібна ця "Піррова перемога", тому що вони стали посміховиськом на весь світ, адже дев'ять з половиною місяців вже нічого не можуть зробити", — пояснив Череватий.
Путін зганьбився
Речник Східного угруповання військ відзначив привітання Володимира Путіна з нагоди "звільнення" Бахмута.
"Не пам'ятаю, щоб хтось із його кумирів на кшталт Сталіна чи Івана Грозного вітав незрозумілу організацію з нібито взяттям не до кінця районного центру", — так оцінив безпідставність та безглуздість цієї "перемоги" окупаційно армії Сергій Череватий.
Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті 20 травня. Він також оголосив про намір його бійців вийти з міста 25 травня.
Також ми писали, що вчора, 20 травня, Череватий заявив, що "вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. За його словами, ситуація у місті справді критична.
Додамо, українські військові показали кадри з міста Бахмут Донецької області.