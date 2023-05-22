У ЗСУ пояснили, навіщо Росії потрібне було "звільнення" Бахмута

Прессекретар Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Фото: АрміяInform

Російська окупаційна армія в Україні зганьбилася на увесь світ. Саме тому росіяни оголосили про "звільнення" Бахмута, щоб мати хоч якийсь привід для оптимізму.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Російські війська намагалися захопити Бахмут і навіть оголосили про це достроково для того, аби отримати хоч якийсь привід для позитиву.

"Їм потрібна ця "Піррова перемога", тому що вони стали посміховиськом на весь світ, адже дев'ять з половиною місяців вже нічого не можуть зробити", — пояснив Череватий.

Путін зганьбився

Речник Східного угруповання військ відзначив привітання Володимира Путіна з нагоди "звільнення" Бахмута.

"Не пам'ятаю, щоб хтось із його кумирів на кшталт Сталіна чи Івана Грозного вітав незрозумілу організацію з нібито взяттям не до кінця районного центру", — так оцінив безпідставність та безглуздість цієї "перемоги" окупаційно армії Сергій Череватий.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті 20 травня. Він також оголосив про намір його бійців вийти з міста 25 травня.

Також ми писали, що вчора, 20 травня, Череватий заявив, що "вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. За його словами, ситуація у місті справді критична.

Додамо, українські військові показали кадри з міста Бахмут Донецької області.