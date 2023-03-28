В ВСУ рассказали, сколько окупантов уничтожили за сутки возле Бахмута

Украинские военные

В Бахмуте до сих пор продолжаются тяжелые бои. ВСУ продолжает держать оборону и не пускать врага в город. Так, в течение суток, 27 марта, украинские военные ликвидировали или ранили 203 российских солдат в районе Бахмута, за который продолжаются постоянные бои.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Ситуация в Бахмуте

"Только в районе населенного пункта Бахмут за сутки произошло 14 боевых столкновений с врагом. Убиты за сутки 86 кафиров, 117 получили ранения. Также уничтожена вражеская самоходная установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Стриж", — рассказал Череватый.

Он также добавил, что на Бахмутском направлении враг за сутки нанес 194 удара. Сам город враги обстреляли более 70 раз.

Напомним, также Череватый рассказывал, что за последние три дня количество боевых столкновений в Бахмуте Донецкой области уменьшилось. Это может быть связано с перегруппировкой войск.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил позиции украинских войск в районе Бахмута. Он объяснил, почему Силы обороны остаются в разрушенном городе.

Добавим, украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, несмотря на то, что бои продолжаются. ВСУ не дали врагу нигде прорвать оборону.

Также мы писали, что русские войска были вытеснены из одной из ключевых дорог в спорном восточном городе Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.