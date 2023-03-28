Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В ВСУ рассказали, сколько окупантов уничтожили за сутки возле Бахмута arrow

В ВСУ рассказали, сколько окупантов уничтожили за сутки возле Бахмута

28 марта 2023 21:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские военные
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Бахмуте до сих пор продолжаются тяжелые бои. ВСУ продолжает держать оборону и не пускать врага в город. Так, в течение суток, 27 марта, украинские военные ликвидировали или ранили 203 российских солдат в районе Бахмута, за который продолжаются постоянные бои.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ситуация в Бахмуте

"Только в районе населенного пункта Бахмут за сутки произошло 14 боевых столкновений с врагом. Убиты за сутки 86 кафиров, 117 получили ранения. Также уничтожена вражеская самоходная установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Стриж", — рассказал Череватый.

Он также добавил, что на Бахмутском направлении враг за сутки нанес 194 удара. Сам город враги обстреляли более 70 раз.

Напомним, также Череватый рассказывал, что за последние три дня количество боевых столкновений в Бахмуте Донецкой области уменьшилось. Это может быть связано с перегруппировкой войск.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил позиции украинских войск в районе Бахмута. Он объяснил, почему Силы обороны остаются в разрушенном городе.

Добавим, украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, несмотря на то, что бои продолжаются. ВСУ не дали врагу нигде прорвать оборону.

Также мы писали, что русские войска были вытеснены из одной из ключевых дорог в спорном восточном городе Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

21:28Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

21:13 Украинским переселенцам выплачивают пособие шесть организаций, некоторые до $1 тыс.

21:12 В Шотландии выбрали нового первого министра: детали

21:11 Народный синоптик рассказал, в каких областях Украины завтра будет снег

20:52 В Херсонской области оккупанты ищут бывших участников АТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:43Невероятный снегопад в Киеве: вечерний город глазами фотографа Новини.LIVE

20:40 В россии отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

20:07 Зинченко получит в напарники звезду Ла Лиги: "Арсенал" готовит топ-трансфер

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Новина з відео

17:42 Группа KAZKA сообщила, когда уберет букву Z из названия: при чем здесь Зеленский

Новина з відео

17:00 Затонула румынская лодка: одесские пограничники спасли человека

Новина з відео

14:54 Зеленский вручил Ахтырке знак отличия города-героя

Новина з відео

14:40В Одессе дерево упало на женщину: в каком состоянии пострадала

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40 Анатолий Анатолич с женой трогательно поздравили младшую дочь с днем рождения

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей

Новина з відео

13:05 Спасатели ликвидировали пожар на полях орошения в Одессе

Новина з відео

13:01 Настя Каменских нуждается в срочном лечении: певица записала видео

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald&#39;s

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

21:13Украинцев призывают жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов в магазинах

Актуальное по теме

None 28 Март 21:32

Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

None 28 Март 14:48

Украинским переселенцам выплачивают пособие шесть организаций, некоторые до $1 тыс.

None 28 Март 21:22

В Шотландии выбрали нового первого министра: детали

None 28 Март 21:19

Народный синоптик рассказал, в каких областях Украины завтра будет снег

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB