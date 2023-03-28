У ЗСУ розповіли, скільки окупантів знищили за добу біля Бахмута

Українські військові

У Бахмуті досі тривають важкі бої. ЗСУ продовжує тримати оборону та не пускати ворога в місто. Так, впродовж доби, 27 березня, українські військові ліквідували або поранили 203 російських солдатів у районі Бахмута, за який тривають постійні бої.

Про це розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Ситуація в Бахмуті

"Тільки в районі населеного пункту Бахмут за добу сталося 14 бойових зіткнень з ворогом. Убито за добу 86 окупантів, 117 отримали поранення. Також знищено ворожу самохідну установку "Гвоздика" та станцію радіоелектронної боротьби "Стриж", — розповів Череватий.

Він також додав, що на Бахмутському напрямку ворог за добу завдав 194 ударів. Саме місто вороги обстріляли понад 70 разів.

Нагадаємо, також Череватий розповідав, що за останні три дні кількість бойових зіткнень у Бахмуті Донецької області зменшилася. Це може бути пов'язано з перегрупуванням військ.

Окрім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вчергове відвідав позиції українських військ у районі Бахмута. Він пояснив, чому Сили оборони залишаються у зруйнованому місті.

Додамо, українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають. ЗСУ не дали ворогу ніде прорвати оборону.

Також ми писали, що російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у спірному східному місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.