Удар по аэродрому в Джанкое – в ГУР рассказали об уничтоженных целях

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: ГУР

По российскому военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму в среду, 17 апреля, был нанесен удар. В результате этого повреждения получила российская военная техника.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио Свобода.

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По его словам, удалось поразить пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, радиолокационные системы и самолеты российской армии.

"Вся информация будет сегодня несколько позже обнародована. Это серьезный урожай и успешная операция Вооруженных Сил Украины", — сказал Юсов.

Ранее в ГУР показали, как обнаружили и нанесли удары по девяти единицам военного транспорта и полевому составу боеприпасов захватчиков.

Кроме того, в результате ударов по аэродрому в Джанкое оккупанты потеряли системы С-400. Армия РФ использовала их в качестве противовоздушной обороны.

Также мы писали, что в Джанкое от удара погибли около 30 российских захватчиков, еще 80 получили ранения.