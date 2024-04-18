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Удар по аэродрому в Джанкое – в ГУР рассказали об уничтоженных целях

18 апреля 2024 12:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по аэродрому в Джанкое – в ГУР рассказали об уничтоженных целях
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: ГУР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

По российскому военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму в среду, 17 апреля, был нанесен удар. В результате этого повреждения получила российская военная техника.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио Свобода.

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По его словам, удалось поразить пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, радиолокационные системы и самолеты российской армии.

"Вся информация будет сегодня несколько позже обнародована. Это серьезный урожай и успешная операция Вооруженных Сил Украины", — сказал Юсов.

Ранее в ГУР показали, как обнаружили и нанесли удары по девяти единицам военного транспорта и полевому составу боеприпасов захватчиков.

Кроме того, в результате ударов по аэродрому в Джанкое оккупанты потеряли системы С-400. Армия РФ использовала их в качестве противовоздушной обороны.

Также мы писали, что в Джанкое от удара погибли около 30 российских захватчиков, еще 80 получили ранения.

Крым
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военная техника
оккупанты
война в Украине
ГУР

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