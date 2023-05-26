Удар по больнице в Днепре: среди раненых есть дети

Последствия обстрела больницы в Днепре. Фото: Нацполиция

В результате ракетного удара по медицинскому учреждению в Днепре есть раненые дети. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Среди раненых в Днепре — двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы", — рассказал Лысак.

Он сообщил, что врачи оценивают состояние детей, как средней тяжести.

К тому же госпитализированы 11 взрослых, двое из них в тяжелом состоянии.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре.

Также мы писали, что сегодня ночью, 26 мая, российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в городе Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной обстрел России.

Добавим, россияне нанесли ракетно-дроновый удар по Днепропетровщине. В Днепре один человек ранен, серьезный ущерб российские ракеты нанесли транспортному предприятию.