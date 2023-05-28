Удар по больнице в Днепре: в ОВА рассказали о судьбе пропавших без вести людей

Последствия обстрела больницы в Днепре. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

Ночью 26 мая оккупанты нанесли удар по больнице в Днепре. В результате атаки погибло четыре человека, 32 — пострадали, а судьба еще троих была неизвестна до сегодняшнего дня.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Печальные новости. Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии", — сообщил Лысак.

Он рассказал, что среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники.

"В целом та атака унесла жизни четырех человек… Искренние соболезнования родным", — подытожил глава ОВА.

Напомним, ночью 26 мая российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в Днепре. В результате ракетного удара были ранены дети.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы России, а 27 мая в Днепре объявили день траура по погибшим людям в результате российской атаки на больницу.