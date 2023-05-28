Удар по лікарні у Дніпрі: в ОВА розповіли про долю зниклих безвісти людей

Наслідки обстрілу лікарні у Дніпрі. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

Уночі 26 травня окупанти завдали удару по лікарні у Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло четверо людей, 32 — постраждали, а доля ще трьох була невідома до сьогодні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Сумні новини. Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", — повідомив Лисак.

Він розповів, що серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки.

"Загалом та атака забрала життя чотирьох людей… Щирі співчуття рідним", — підсумував очільник ОВА.

Нагадаємо, вночі 26 травня російські окупанти атакували медичний заклад в Дніпрі. Внаслідок ракетного удару було поранено дітей.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії, а 27 травня у Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню.