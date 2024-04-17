Удар можно было предотвратить — Зеленский осудил атаку на Чернигов и раскритиковал партнеров

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, комментируя утренний российский обстрел Чернигова, заявил, что жертвами атаки стали 10 гражданских украинцев, еще 20 — ранены. Но, по его словам, это количество может возрасти. Глава государства также подверг критике партнеров, которые не могут передать Украине дополнительные системы ПВО.

Такое заявление Зеленский сделал на своей странице в Telegram.

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"Продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Люди под завалами. По состоянию на данный момент известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким", — написал Зеленский, комментируя атаку на Чернигов.

Он добавил, что этот обстрел можно было предотвратить, если бы партнеры передали Украине дополнительные системы ПВО.

"И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", — сказал Зеленский.

Последствия обстрела Чернигова Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Чернигова Фото: ГСЧС

Скриншот заявления

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных.

Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.

Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову.