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Украина имеет все возможности восстановить границы 1991 года, — Госдеп США

26 мая 2023 05:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украина имеет все возможности восстановить границы 1991 года, — Госдеп США
Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что у Украины есть все возможности освободить захваченные Россией территории и восстановить границы, существовавшие с 1991 года.

Соответствующее заявление Миллер сделал во время брифинга в Вашингтоне.

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Украина освободит все свои территории

На вопрос, помогают ли США восстанавливать границы Украины 1991 года, Миллер ответил, что Вашингтон поддерживает Украину в защите ее территории.

"Мы считаем, что Украина имеет возможности и имеет право — и мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", — отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что подразумевает освобождение временно оккупированных территорий Украины, в частности, Крым.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, когда началось контрнаступление ВСУ. По его словам, процесс длится несколько дней.

Также мы писали, что боевой выход подразделений ВСУ через границу Российской Федерации с последующим наступлением будет иметь эффект, если увеличить количество военных. Хотя бы до уровня бригады.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан стал гостем студии Новости.LIVE. Он рассказал о последних событиях в Украине и контрнаступлении ВСУ.

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