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Украина получит от Германии новую военную технику, — СМИ

7 июня 2023 07:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получит от Германии новую военную технику, — СМИ
БМП Marder. Фото: PzBrig15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Германия передаст Украине новую военную технику Минобороны страны уже поручило концерну Rheinmetall подготовить к транспортировке более 20 единиц БМП Marder.

Об этом сообщает RND.

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Военную технику должны доставить в Украину до конца июля.

Концерн Rheinmetall модернизирует старые танки, которые используются на фронте.

Издание отмечает, что Украина уже получила 40 БМП Marder:

  • 20 — из состава Rheinmetall;
  • 20 — из составов Бундесвера.

До конца июля Германия планирует отправить в Украину партию из 10 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для зенитной самоходной установки Gepard. В общей сложности концерн Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 тысяч боеприпасов.

Напомним, в США анонсирован новый пакет помощи для Украины. Вашингтон продолжит поддерживать нашу страну финансово и военно.

Также мы писали, что руководитель офиса Президент Андрей Ермак сообщил, что правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества систем Patriot для Украины.

Добавим, Нидерланды планируют приобрести танки Leopard 1 для украинских военных. Недавно о таком же намерении объявила Германия.

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