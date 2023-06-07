Україна отримає від Німеччини нову військову техніку, — ЗМІ

БМП Marder. Фото: PzBrig15

Німеччина передасть Україні нову військову техніку. Міноборони країни вже доручило концерну Rheinmetall підготувати до транспортування понад 20 одиниць БМП Marder.

Про це повідомляє RND.

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Військову техніку повинні доставити в Україну до кінця липня.

Концерн Rheinmetall модернізує старі танки, які використовуються на фронті.

Видання зазначає, що Україна вже отримала 40 БМП Marder:

20 — зі складу Rheinmetall;

20 — зі складів Бундесверу.

До кінця липня Німеччина планує відправити в Україну також партію з 10 тисяч боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard. Загалом концерн Rheinmetall має контракт на поставку 300 тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, у США анонсували новий пакет допомоги для України. Вашингтон продовжить підтримувати нашу країну фінансово та військово.

Також ми писали, що керівник Офісу Президент Андрій Єрмак повідомив, що уряд Нідерландів буде працювати над збільшенням кількості систем Patriot для України.

Додамо, Нідерланди планують придбати танки Leopard 1 для українських військових. Нещодавно про такий ж намір оголосила Німеччина.