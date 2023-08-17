Украина получила от Германии ЗРК IRIS-T и переносные радары

ЗРК IRIS-T SLM. Фото: Diehl Defence

​Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Страна получит пусковые установки для усиления противовоздушной обороны IRIS-T SLS, переносные радары и другое.

Об этом сообщило правительство Германии.

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Военная помощь для Украины

Германия передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS.

В пакет также входят:

4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра;

десять переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы;

четыре седельных тягача 8x8 HX81 и пять полуприцепов к ним;

восемь погрузчиков на 15 тонн.

Правительство Германии сообщило, что за этот год Берлин передал Киеву военную помощь на 5,4 млрд евро.

Реакция Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак уже отреагировал на новую военную помощь от Германии. Он поблагодарил партнеров за IRIS-T SLS.

"Большая благодарность нашим партнерам за "ириски", — написал Ермак.

​Пост Ермака. Фото: скриншот

Комплекс IRIS-T SLS

IRIS-T SLM — разработка немецкой компании Diehl Defence. Она похожа на норвежский NASAMS. В этих комплексах используется прагматическое решение по превращению ракеты "воздух-воздух" в зенитную.

Ракета состоит из пяти модулей:

электронное оборудование;

система охлаждения;

система наведения;

боевая часть;

двигатель с органами управления и взрывателями.

В установке ЗРК отсутствуют транспортно-пусковые контейнеры. Дальность поражения — 12 км при высоте цели до 8 км.

Напомним, Швеция предоставит Украине тринадцатый пакет военной помощи, сумма которого составляет 3,4 миллиарда шведских крон (около 35 миллионов долларов США). В него, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и к боевым машинам, которые страна передала ранее.

Также мы писали, что правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи для Украины до 2027 года. Это решение еще должен утвердить парламент страны.