Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Украинская разведка предварительно установила оккупантов, которые казнили военного, — Лубинец arrow

Украинская разведка предварительно установила оккупантов, которые казнили военного, — Лубинец

13 апреля 2023 12:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинская разведка предварительно установила оккупантов, которые казнили военного, — Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинская разведка продолжает разоблачать российских оккупантов, совершающих преступления против людей. Она уже предварительно установила военных РФ, которые жестоко казнили украинского военного, отрезав ему голову.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Свобода.Ранок", передает "Ми Україна".

Читайте также:

Подробности

"Вчера общался с нашими разведывательными органами, и, по их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе — кто был исполнителем", — сообщил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркнул, что пока нельзя разглашать детали.

Напомним, в сети появилось видео как российские войска отрезают голову украинскому пленнику. Это вне человечности и прощения.

Также мы писали, что после того, как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Добавим, Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленного украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB