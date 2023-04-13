Украинская разведка предварительно установила оккупантов, которые казнили военного, — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro

Украинская разведка продолжает разоблачать российских оккупантов, совершающих преступления против людей. Она уже предварительно установила военных РФ, которые жестоко казнили украинского военного, отрезав ему голову.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Свобода.Ранок", передает "Ми Україна".

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"Вчера общался с нашими разведывательными органами, и, по их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе — кто был исполнителем", — сообщил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркнул, что пока нельзя разглашать детали.

Напомним, в сети появилось видео как российские войска отрезают голову украинскому пленнику. Это вне человечности и прощения.

Также мы писали, что после того, как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Добавим, Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленного украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.