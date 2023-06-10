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Украинские аэроразведчики с ювелирной точностью уничтожили окупантов: видео

10 июня 2023 16:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские аэроразведчики с ювелирной точностью уничтожили окупантов: видео
Украинский аэроразведчик. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские аэроразведчики нашли тайник оккупантов и точным и эффектным выстрелом "отминусовали" несколько человек вражеского личного состава. Выжившие — начали бежать.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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"Ювелирная точность аэроразведчиков. Силы обороны продолжают системно уничтожать россиян", — написал Сырский под видео.

Напомним, недавно украинские артиллеристы "отминусовали" у россиян РСЗО "Град".

Кроме того, воины ССО показали, как на южном направлении уничтожили группу российских оккупантов. Украинские защитники корректировали удары по врагу с помощью дрона.

Также мы писали, что в Донецке на тренировочной базе благодаря точному удару украинских войск было ликвидировано 56 кадыровцев. В оккупированном украинском городе чеченские боевики снимали фейковые видео о своем участии в боевых действиях и грабили местное население.

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