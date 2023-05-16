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Украинские БпЛА уничтожили российские установки "Змей Горыныч" под Бахмутом

16 мая 2023 17:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские БпЛА уничтожили российские установки "Змей Горыныч" под Бахмутом
Уничтоженная российская техника "Змей Горыныч". Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Бахмутском направлении украинские беспилотники-камикадзе "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования УР-83П. Оккупанты называют их "Змей Горыныч".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Работает Армия дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощные беспилотники-камикадзе "Пегас". "Птички" приобрели благодаря вашим донатам через United 24", — рассказал Федоров.

БпЛА уничтожили две российские установки для разминирования УР-83П, так называемые "Змей Горыныч", а также 1300 кг тротила.

Оккупанты использовали эти установки, чтобы разминировать поля для своего наступления, а также разрушать укрытия украинских бойцов.

Напомним, командующий Восточной группировкой войск Генерал-полковник Александр Сырский заявил о проведении контратаки украинскими военными в районе Бахмута. При этом он сравнил "вагнеровцев" с крысами, пытающимися пробраться в Бахмут.

Также мы писали, что 14-15 мая украинским военным удалось продвинуться в городе Бахмут Донецкой области на расстояние до 2 км. Во время боев бойцы ликвидировали 149 оккупантов.

Добавим, украинские военные достигли успешной обороны против российских сил к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Этот тактический успех позволил украинским военным укрепить свои фланги и возобновить линию снабжения.

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