Украинские пограничники эффектно уничтожили по меньшей мере семь "вагнеровцев" в Бахмуте

Украинские военные

Украинские пограничники продолжают наносить потери живой силе противника. Они уничтожили не менее семи "вагнеровцев" на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает ГНСУ.

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"На днях группа "вагнеровцев" пыталась атаковать один из опорных пунктов наших защитников на Бахмутском направлении. В ближнем бою штурмовиков остановили. Потеряв часть сил, враг начал отходить. Аэроразведка Национальная гвардия Украины выследили беглецов, а пограничники-минометчики уничтожили не менее 7 захватчиков", — говорится в сообщении.

В ГНСУ отметили, что "вагнеровцам" не убежать и не спрятаться.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что успех Украины в битве под Бахмутом уничтожит воинственную репутацию Евгения Пригожина. Это может повлиять на все российское общественное сознание.

Добавим, несмотря на отсутствие каких-либо успехов, россия продолжает безжалостно перебрасывать бойцов на Бахмут. Однако захватчики несут колоссальные потери.