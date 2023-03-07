Українські прикордонники ефектно знищили щонайменше сім "вагнерівців" у Бахмуті

Українські військові

Українські прикордонники продовжують завдавати втрат живій силі противника. Вони знищили щонайменше сім "вагнерівців" на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Днями група "вагнерівців" намагалася атакувати один з опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку. У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Національна гвардія України вистежили втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників", — йдеться в повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що "вагнерівцям" не втекти та не сховатися.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Також ми писали, що успіх України у битві під Бахмутом знищить войовничу репутацію Євгена Пригожина. Це може вплинути на усю російську суспільну свідомість.

Додамо, попри відсутність будь-яких успіхів, рф продовжує безжально перекидати бійців на Бахмут. Однак загарбники зазнають колосальних втрат.