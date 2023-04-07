Украинские пограничники показали "дорогу жизни" в Бахмут

Украинские военные в Бахмуте/Фото: Радио Свобода

Украинские пограничники показали, как выглядит "дорога жизни" в Бахмут Донецкой области. Из-за грязи там прекращают движение даже бронеавтомобили.

Видео опубликовала Госпогранслужба.

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Просматривая ролик, можно увидеть, что из-за потепления дорога превратилась в сплошную грязь. Доехать до Бахмута Донецкой области может только спецтехника.

"Бахмут. Не буксуем, только вперед и вместе!", — говорится в сообщении.

На видео один из украинских пограничников отметил, что в грязи застряла даже бронированная машина канадского производителя Roshel. Вероятно, речь идет о бронемобиле Senator.

Украинские бойцы не прекращают свое движение в Бахмут. Им помогает тяжелая бронированная техника.

Напомним, в последние дни российские оккупанты возобновили определенную динамику в битве за Бахмут. С конца марта их продвижение в значительной степени остановилось.

Также мы писали, что Маляр рассказала, что враг не смог повлиять на принятие решений командования на Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в разных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях относительно Бахмута.

Добавим, основатель российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время все чаще появляется в Бахмуте, где проходят активные боевые действия. В ВСУ иронически предполагают, что после взрыва в кафе, в результате чего погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский, Пригожину оставаться и в Санкт-Петербурге опасно.