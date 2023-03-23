Украинские пограничники показали, как сдерживают врага в Бахмуте: в городе продолжаются уличные бои
В Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые уличные бои. Украинские пограничники показали, как отразили штурм "вагнеровцев".
Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба.
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Работа пограничников в Бахмуте
"В городе продолжаются уличные бои. Наемники из ЧВК "Вагнер" "мясным штурмом" пытались потеснить позиции украинских пограничников. Бойцам Госпогранслужбы удалось отбить штурм и заставить врага отойти с потерями", — говорится в сообщении.
Какая ситуация в Бахмуте
Тяжелые бои в Бахмуте продолжаются уже несколько месяцев. Украинские военные мужественно защищают город-крепость, несмотря на то, что оккупанты забрасывают их горами "пушечного" мяса.
Некоторое время назад на Ставке у Зеленского было решено, что ВСУ продолжат удерживать город. Кроме того, недавно Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский намекнул, что ВСУ будут идти в контрнаступление в Бахмуте.
Аналитики Института изучения войны отметили, что российское наступление на Бахмут, как и наступательная операция захватчиков в целом, приближается к кульминации. Вероятность полного захвата Бахмута мала.
Напомним, 22 марта Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении. Глава государства заслушал доклады и вручил награды военным.
По этому поводу российские пропагандисты начали вбрасывать и распространять еще больше фейков об обороне города-крепости. В результате они уже сами запутались и не знают, как украинский президент приехал в Бахмут, если, по их словам, весь город "контролируют россияне".