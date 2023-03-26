Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Украинские пограничники "приземлили" восемь вражеских БпЛА arrow

Украинские пограничники "приземлили" восемь вражеских БпЛА

26 марта 2023 15:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Беспилотник с гранатой К-51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В течение трех суток украинские пограничники обезвредили восемь российских беспилотников. Они вели разведку позиций Сил обороны и пытались сбросить туда боеприпасы.

Об этом сообщает ГНСУ.

Читайте также:

Подробности

"Пограничники сбили восемь беспилотников, одна из "птичек" была со слезоточивой гранатой К-51", — говорится в сообщении.

Беспилотник с системой сброса с аэрозольной слезоточивой гранатой К-51 обнаружили пограничники Луганского пограничного отряда после того, как его приземлили.

Напомним, российские оккупанты продолжают нести потери на войне в Украине. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили уже более 170 тысяч российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери на войне.

Добавим, фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал Вооруженным силам первый беспилотный разведывательный комплекс "ШАРК". С этим комплексом уже работают украинские артиллеристы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:56 Немецкие фермеры стали использовать меньше удобрений из-за войны в Украине

15:45 В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)

Новина з відео

15:42 В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик

15:38 Что подготовили создатели шоу "Я люблю Украину" во втором выпуске

Новина з відео

15:26 В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:18 Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут

15:18 Одесчина заняла 6-е место в стране по темпам декоммунизации

15:09 Украина получила от Франции около 200 тонн энергетического оборудования

14:56 В ближайшие три дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности

Новина з фото

14:55 "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж: первое фото

Новина з відео

15:42 В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик

Новина з відео

15:26 В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов

Новина з відео

15:18 Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

14:29 Испуганный российский продюсер Пригожин опроверг разговор с олигархом по поводу критики кремля

Новина з відео

11:17 В Украине отмечают День Национальной гвардии: кто поздравил бойцов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

09:59 Сырский показал работу боевой авиации Украины по оккупантам на восточном направлении

Новина з відео

09:42 СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина: детали скандала

Новина з відео

23:25 Молодежка добавляет уверенности: Ротань о подготовке к игре с Англией

Новина з відео

22:30 Англия — Украина: перед игрой в сборную посетили необычные гости

Новина з відео

21:45"Враг стал еще более изолированным и безнадежным": Зеленский подвел итоги недели

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Актуальное по теме

None 26 Март 15:56

Немецкие фермеры стали использовать меньше удобрений из-за войны в Украине

None 26 Март 15:44

В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)

None 26 Март 15:43

В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик

None 26 Март 15:37

Что подготовили создатели шоу "Я люблю Украину" во втором выпуске

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB