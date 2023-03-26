Украинские пограничники "приземлили" восемь вражеских БпЛА

Беспилотник с гранатой К-51

В течение трех суток украинские пограничники обезвредили восемь российских беспилотников. Они вели разведку позиций Сил обороны и пытались сбросить туда боеприпасы.

Об этом сообщает ГНСУ.

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"Пограничники сбили восемь беспилотников, одна из "птичек" была со слезоточивой гранатой К-51", — говорится в сообщении.

Беспилотник с системой сброса с аэрозольной слезоточивой гранатой К-51 обнаружили пограничники Луганского пограничного отряда после того, как его приземлили.

Напомним, российские оккупанты продолжают нести потери на войне в Украине. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили уже более 170 тысяч российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери на войне.

Добавим, фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал Вооруженным силам первый беспилотный разведывательный комплекс "ШАРК". С этим комплексом уже работают украинские артиллеристы.