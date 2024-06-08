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Украинские пограничники устроили оккупантам "зажигательный" вечер — видео

8 июня 2024 17:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Как украинские воины уничтожают окупантов - видео
Дислокация окупантов. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воины Государственной пограничной службы Украины устроили российским оккупантам "зажигательный" вечер. Они нанесли врагу точный удар FPV-дроном.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

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В Службе не уточняют, где именно был нанесен удар. Вместе с тем там отмечают, что атака пограничников по позициям противника привела к детонации.

"Потери врага уточняются", — добавили в ГНСУ.

На кадрах видно, как дрон подлетает к местоположению окупантов и попадает в их позиции.

Далее начался пожар, который загорался несколько раз.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео, на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никакого шанса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где самые горячие точки на фронте и где продолжаются самые жестокие бои.

Как известно, ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Подразделения сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону остановлены.

война в Украине
пограничники
ГПСУ
видео

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