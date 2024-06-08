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Українські прикордонники влаштували окупантам "запальний" вечір — відео

8 червня 2024 17:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Як українські воїни нищать окупантів - відео
Дислокація окупантів. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Воїни Державної прикордонної служби України влаштували російським окупантам "запальний" вечір. Вони нанесли ворогу влучний удар FPV-дроном.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

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У Службі не уточнюють, де саме був нанесений удар. Разом з тим, там зазначають, що атака прикордонників по позиціях противника призвела до детонації.

"Втрати ворога уточнюються", — додали в ДПСУ.

На кадрах видно, як дрон підлітає до місця розташування окупантів та влучає у їх позиції.

Далі почалася пожежа, яка спалахувала кілька разів.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу. 

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, де найгарячіші точки на фронті та де тривають найзапекліші бої. 

Як відомо, ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати українську оборону зупинено.

війна в Україні
прикордонники
ДПСУ
відео

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