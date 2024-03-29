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Украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу — видео

29 марта 2024 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу — видео
Уничтожена российская гаубица "Д-30". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы в пятницу, 29 марта, и показали видео.

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В ведомстве рассказали, что воюющие на Южном направлении пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30". Сначала военные провели разведку на временно оккупированном участке местности и нанесли точный удар по вражеской технике.

На видео виден мощный взрыв и уничтоженная гаубица РФ.

Напомним, ранее пограничники уничтожили на Харьковском направлении российскую противотанковую пушку "МТ-12 Рапира". Это уже пятая такая уничтоженная пушка с начала года.

Недавно на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

А днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.

пограничники
военная техника
война в Украине
ГПСУ

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