Украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу — видео

Уничтожена российская гаубица "Д-30". Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы в пятницу, 29 марта, и показали видео.

Читайте также:

Уничтожение русской гаубицы

В ведомстве рассказали, что воюющие на Южном направлении пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30". Сначала военные провели разведку на временно оккупированном участке местности и нанесли точный удар по вражеской технике.

На видео виден мощный взрыв и уничтоженная гаубица РФ.

Напомним, ранее пограничники уничтожили на Харьковском направлении российскую противотанковую пушку "МТ-12 Рапира". Это уже пятая такая уничтоженная пушка с начала года.

Недавно на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

А днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.