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Украинские военные частично освободили территорию под Бахмутом, — Череватый

2 июля 2023 13:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные частично освободили территорию под Бахмутом, — Череватый
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: facebook.com/sergij.cerevatij
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные частично освободили территорию под Бахмутом Донецкой области. Однако эта информация требует проверки.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войска ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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По словам Череватого, в Украины есть продвижение на Бахмутском направлении.

"Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После детального анализа и верификации мы предоставим данные по территории, которую удалось освободить", — добавил спикер.

Напомним, на российском "Первом канале" усомнились в эффективности ЧВК "Вагнер". Также в эфире пропагандисты назвали Бахмут "не самым важным с точки зрения фронта" городом.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он продемонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Васильок" и склад боеприпасов.

Добавим, подразделения Государственной пограничной службы Украины принимают участие в контрнаступлении на Бахмутском направлении. Пограничники с помощью разнообразной техники выполняют важную задачу — обезвреживание максимального количества вражеской пехоты.

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