Украинские военные частично освободили территорию под Бахмутом, — Череватый
Украинские военные частично освободили территорию под Бахмутом Донецкой области. Однако эта информация требует проверки.
Об этом сказал спикер Восточной группировки войска ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Успехи ВСУ в Бахмуте
По словам Череватого, в Украины есть продвижение на Бахмутском направлении.
"Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После детального анализа и верификации мы предоставим данные по территории, которую удалось освободить", — добавил спикер.
Напомним, на российском "Первом канале" усомнились в эффективности ЧВК "Вагнер". Также в эфире пропагандисты назвали Бахмут "не самым важным с точки зрения фронта" городом.
Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он продемонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Васильок" и склад боеприпасов.
Добавим, подразделения Государственной пограничной службы Украины принимают участие в контрнаступлении на Бахмутском направлении. Пограничники с помощью разнообразной техники выполняют важную задачу — обезвреживание максимального количества вражеской пехоты.