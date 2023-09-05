Украинские военные эффектно уничтожили склад боеприпасов врага: впечатляющее видео
Украинские военные продолжают уничтожать склады боеприпасов российских оккупантов. Враг остается без вооружения. Так, военные 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта показали, как уничтожили склад боеприпасов противника.
Видео опубликовали СтратКом ВСУ
Уничтожение склада боеприпасов врага
В СтратКоме ВСУ рассказали, что уничтожить склад боеприпасов российских оккупантов удалось артиллеристам и аэроразведчикам 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 560 российских оккупантов. Враг также потерял танки, беспилотники, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другую важную технику для ведения войны.
Также мы писали, что продолжаются 559 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожать вражескую военную технику.
Добавим, бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.