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Украинские военные эффектно уничтожили склад боеприпасов врага: впечатляющее видео

5 сентября 2023 10:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные эффектно уничтожили склад боеприпасов врага: впечатляющее видео
Уничтожение вражеского склада боеприпасов. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают уничтожать склады боеприпасов российских оккупантов. Враг остается без вооружения. Так, военные 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта показали, как уничтожили склад боеприпасов противника.

Видео опубликовали СтратКом ВСУ 

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Уничтожение склада боеприпасов врага

В СтратКоме ВСУ рассказали, что уничтожить склад боеприпасов российских оккупантов удалось артиллеристам и аэроразведчикам 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 560 российских оккупантов. Враг также потерял танки, беспилотники, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другую важную технику для ведения войны.

Также мы писали, что продолжаются 559 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожать вражескую военную технику.

Добавим, бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.

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