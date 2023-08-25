Украинские военные показали, как бьют по врагу из БМ-21 "Град"

Выстрел из БМ-21 "Град". Фото: скриншот с видео

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских захватчиков и вражескую технику. Они показали, как бьют по оккупантам из БМ-21 "Град".

Видео опубликовали СтратКом ВСУ.

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Уничтожение врага

"Воины-реактивники 22-й отдельной механизированной бригады безжалостно уничтожают оккупантов адским огнем из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении.

В СтратКоме ВСУ отметили, что с каждым выстрелом Украина приближает свою победу.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 470 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.

Также мы писали, что украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" вблизи Соледара.

Добавим, вблизи Бахмута бойцы 225 батальона подбили вражеский танк с помощью FPV-дрона. Российские оккупанты пытались бежать, но у них ничего не получилось.