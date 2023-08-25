Українські військові показали, як б'ють по ворогу з БМ-21 "Град"

Постріл з БМ-21 "Град". Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують велику кількість російських загарбників та ворожу техніку. Вони показали, як б'ють по окупантах з БМ-21 "Град".

Відео опублікували СтратКом ЗСУ.

Читайте також:

Знищення ворога

"Воїни-реактивники 22-ї окремої механізованої бригади безжально знищують окупантів пекельним вогнем із БМ-21 "Град", — йдеться у повідомленні.

У СтратКомі ЗСУ наголосили, що з кожним пострілом Україна наближає свою перемогу.

Нагадаємо, упродовж минулої доби українські військові знищили близько 470 російських загарбників. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Також ми писали, що українські військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як воїни влаштували "сафарі" поблизу Соледару.

Додамо, поблизу Бахмута бійці 225 батальйону підбили ворожий танк за допомогою FPV-дрона. Російські окупанти намагалися тікати, але в них нічого не вийшло.