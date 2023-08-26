Украинские военные показали, как профессионально уничтожили российский танк

Уничтожение вражеского танка. Фото: скриншот с видео

Украинские военные с каждым днем уничтожают все больше техники российских оккупантов. Враг остается на фронте без танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, РСЗО и прочего. Бойцы ВСУ показали, как эффектно уничтожили танк противника.

Видео опубликовали СтратКом ВСУ.

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Уничтожение вражеского танка

На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожили танк российских оккупантов. В результате удара начался пожар. Военные также показали, что осталось от техники противника.

"Уничтожение российского танка 63-й отдельной механизированной бригадой", — говорится в сообщении.

Напомним, подразделение Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" уничтожает уже третий танковый полк российских оккупантов. Захватчики теряют важную военную технику для введения войны.

Также мы писали, что украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" вблизи Соледара.

Добавим, вблизи Бахмута бойцы 225 батальона подбили вражеский танк с помощью FPV-дрона. Российские оккупанты пытались бежать, но у них ничего не получилось.