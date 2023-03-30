Украинские военные показали, как уничтожают бронетехнику оккупантов в Донецкой области

Javelin

Украинские военные 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали, как уничтожают технику российских оккупантов в Донецкой области. Для этого они использовали "Javelin".

Видео опубликовала 36 ОБрМП.

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"Как джавелинщики 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского жгут российскую бронетехнику в Донецкой области, это настоящее искусство. От восторга и порыва эмоций "отрыв башни" у вражеских танков гарантирован", — говорится в сообщении.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что в течение трех суток украинские пограничники обезвредили восемь российских беспилотников. Они вели разведку позиций сил обороны и пытались сбросить туда боеприпасы.

Добавим, что бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили экипаж российского бронетранспортера и боевую машину пехоты врага. Поразили вражескую технику спецназовцы с помощью дрона-камикадзе.