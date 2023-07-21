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Украинские военные продвигаются вперед на Таврическом направлении, — Тарнавский

21 июля 2023 20:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные продвигаются вперед на Таврическом направлении, — Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: facebook.com/CinCAFU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные продвигаются вперед на Таврическом направлении. По его словам, Силы обороны системно выбивают российских оккупантов с позиций.

Об этом Александр Тарнавский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1316 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", — рассказал Тарнавский.

По его словам, было уничтожено 24 единицы военной техники российских захватчиков, в частности:

  • танк;
  • 16 ББМ;
  • две гаубицы 2А65 "Мста-Б";
  • самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";
  • пушка 2А36 "Гиацинт-Б";
  • миномет 2С4 "Тюльпан";
  • автомобильная техника.

К тому же украинским военным удалось уничтожить три склада вражеских боеприпасов.

"Продолжаем работать. Верьте в наших воинов", — добавил Тарнавский.

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Пост Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский поделился записью действий 66 ОМБр ВСУ против техники ВС РФ. Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники.

Также мы писали, что за последние сутки, 21 июля, украинские защитники уничтожили около 680 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, боевые машины, артиллерийские системы и автомобильную технику.

Добавим, Украина начала использовать кассетные боеприпасы США на фронте. Их применили на юго-востоке страны, чтобы уничтожить укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

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